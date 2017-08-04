Собянин призвал успеть на фестиваль "Московское лето. Цветочный джем"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы успеть посетить фестиваль "Московское лето. Цветочный джем", который завершает свою работу шестого августа.
Ранее мэр сообщал, что фестиваль уже посетили шесть миллионов человек.
"Кто не успел побывать на фестивале "Московское лето. Цветочный джем" — приходите в выходные. Он завершается уже в воскресенье", — написал он в Twitter.
"Сладости, которые продаются на ярмарке, попробовать не успел, а вот вы еще можете", — заявил мэр столицы.
Кто не успел побывать на фестивале #МосковскоеЛето. #ЦветочныйДжем — приходите в выходные. Он завершается уже в воскресенье pic.twitter.com/A22CwgXtRs— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 августа 2017 г.