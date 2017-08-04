Собянин призвал успеть на фестиваль "Московское лето. Цветочный джем"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы успеть посетить фестиваль "Московское лето. Цветочный джем", который завершает свою работу шестого августа.

Фестиваль стартовал в российской столице 20 июля: более чем на 40 площадках можно полюбоваться на композиции из цветов, попробовать мороженое с необычными вкусами, а также варенье и другие лакомства.

Ранее мэр сообщал, что фестиваль уже посетили шесть миллионов человек.

"Кто не успел побывать на фестивале "Московское лето. Цветочный джем" — приходите в выходные. Он завершается уже в воскресенье", — написал он в Twitter.

"Сладости, которые продаются на ярмарке, попробовать не успел, а вот вы еще можете", — заявил мэр столицы.

Кто не успел побывать на фестивале #МосковскоеЛето. #ЦветочныйДжем — приходите в выходные. Он завершается уже в воскресенье pic.twitter.com/A22CwgXtRs — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 августа 2017 г.

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