"Два часа гонялся за щукой": Песков рассказал о поездке Путина в Сибирь

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по пути в Благовещенск на два дня остановился в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В минувший вторник во второй половине дня по завершении рабочих встреч Путин вылетел на Дальний Восток. Несмотря на крайне напряженный график, президент выделил два дня на остановку в Южной Сибири.

В ходе поездки президент побывал в тайге, где в горных озерах два часа "гонялся за щукой", рассказал Песков. Уникальные кадры подводной охоты Путина были зафиксированы на камеру GoPro, установленной на маске президента.

Как рассказал РИА Новости заядлый иркутский рыбак, организатор рыболовных туров на озеро Хубсугул Михаил Климов, в таежных реках, где в среду рыбачил президент, при определенном навыке и сноровке он мог рассчитывать на улов хариуса, ленка и тайменя. Позднее Песков рассказал журналистам, что Путину удалось поймать рыбу в Южной Сибири. Рекордов, как с щукой в 2013 году, не случилось, но было "интереснее, чем раньше".

Рекордный улов в Туве

В 2013 году на рыбалке в Туве Путин установил свой собственный рекорд, поймав 21-килограммовую щуку на блесну, которую ему дал местный егерь.

"Да, я знаю, что это рыбаков и любителей (рыбалки — ред.) беспокоит. Читал это и в интернете видел. Честно говорю, при мне измеряли — было 20 килограмм, хотя многие считают, что она маловата была, на 20 килограмм не тянет, но, тем не менее, — то, что я видел", — рассказал Путин, отвечая на вопрос о своем самом большом улове в ходе "прямой линии", которая состоялась 15 июня.

Блесна, которую использовал тогда президент, была изготовлена на малом семейном предприятии "Царь-рыба" в Красноярске. Как рассказал изготовивший блесну мастер из Красноярска Александр Прокофьев, после успеха президента заказы на снасти его изготовления выросли в два раза.

"Есть даже заказы из-за рубежа — Германии, Румынии, Белоруссии и Украины" — рассказал он, добавив, что блесны, которые Путин использует во время рыбалки в Туве, закупает местная туристическая фирма.

Президентская погоня за щукой

В ходе своей двухдневной остановки в Сибири российский президент побывал в труднодоступной тайге, где рыбачил на горных озерах. Он также ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, Путин занимался подводной рыбалкой и подводной охотой с маской и трубкой, плавая в гидрокостюме. На маске президенту установили камеру GoPro, благодаря чему удалось запечатлеть уникальные кадры его "охоты на щук".

"Президент хорошо там позанимался подводной охотой, гонялся там за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге все-таки своего добился", — рассказал Песков.

По его словам, низкая температура воды в сибирском озере, не поднимающаяся выше +17 градусов, не помешала президенту искупаться. "Климат в тех краях весьма жесткий, континентальный, на солнце воздух быстро прогревается, становится жарко, можно загорать, но к вечеру очень резко холодает — там буквально до +5, приходится быстро утепляться", — пояснил Песков.

Он пообещал, что фото- и видеоматериалы о поездке президента в Сибирь будут опубликованы Кремлем в понедельник без какой-либо редактуры.

Пятьдесят тысяч мальков

На Байкале глава государства поучаствовал в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля.

Контейнер с пятьюдесятью тысячами мальков установили на небольшом деревянном пирсе возле визит-центра заповедника. Президенту рассказали о работах на Байкале и показали мальков в открытой емкости рядом с контейнером. Глава государства сначала выпустил несколько мальков в озеро с помощью сачка, а затем и остальную рыбу, потянув за специальный рычаг на крышке контейнера.

Мальков выпускают в озеро регулярно — для восстановления и поддержания биологического разнообразия ихтиофауны Байкала.

Вопросы экологии

После визита в туристический центр Байкальского государственного природного биосферного заповедника президент провел совещание по его экологическому развитию и поручил местным властям построить дорогу на острове Ольхон, которая должна соединить его центр и паромную переправу. Об этом главу государства в ходе "прямой линии" в июне просили жители поселка Хужир.

Позднее Путин на совещании с руководителями регионов округа, которые пострадали от лесных пожаров также поручил врио главы Бурятии Александру Цыденову принять меры по повышению эффективности работы МЧС, передав ему папку с жалобами и замечаниями, поступившими к нему в ходе "прямой линии".