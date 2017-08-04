Временное руководство нацпарка Сочи уволило несколько ведущих сотрудников

СОЧИ, 4 авг — РИА Новости. Восстановленный в должности директор Сочинского национального парка Николай Пеньковский рассказал РИА Новости, что временное руководства нацпарка уволило заместителя по экономике и главного лесничего, а также несколько ведущих сотрудников.

"Уволили зама по экономике и главного лесничего нацпарка, часть ведущих сотрудников уволили, в их числе замначальника управления по парковой системе. Формулировкой для увольнения для зама по экономике стали предписания Счетной палаты, хотя в предписании ничего об этом не говорится. Для главного лесничего — якобы он отказался выполнить одно распоряжение, которое было незаконно. При этом профсоюз не дал свое согласие на увольнение в обоих случаях. Теперь парк остался без руководящего состава", — рассказал Пеньковский.

Сейчас, по словам Пеньковского, уволенные сотрудники собираются писать заявление в прокуратуру и трудовую инспекцию о восстановлении в должности. В настоящее время кадровый состав нацпарка, наряду с исполняющей обязанности директора Филипповой, пополнили порядка 15 человек, у которых также нет профильного образования, добавил Пеньковкий.

Как сообщалось ранее, Минприроды без объяснения причин уволило директора Сочинского национального парка Николая Пеньковского с должности, которую он занимал с 2002 года. Исполняющей обязанности директора ранее была назначена Дарья Филиппова, журналист по образованию, при этом указывалось, что она приходится племянницей вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

Во вторник представитель Минприроды заявил РИА Новости, что министерство никогда не рассматривало Филиппову на должность директора национального парка, и она замещает ее на время подбора кандидатуры нового директора. Позже Пеньковского восстановили в должности по решению суда. В пятницу уволенный и восстановленный в должности Пеньковский заявил РИА Новости, что пока находится на больничном и планирует выйти на работу в понедельник.