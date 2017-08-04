Проверка подтвердила нарушения в интернате, где дети обожглись борщевиком

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Инспекционная проверка подтвердила нарушения в школе-интернате в Коми, воспитанники которой получили ожоги при вырубке борщевика, сообщает в пятницу аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Ранее следователи в Коми возбудили уголовное дело после того, как воспитанники Пажгинской специальной коррекционной школы-интерната получили ожоги при уборке борщевика. Сообщалось, что руководство учреждения не обеспечило детей необходимыми средствами защиты. После инцидента в школе-интернате омбудсмен направила в Коми сотрудников аппарата для масштабной проверки.

"Установлен факт привлечения воспитанников интерната к рубке борщевика на территории учреждения с нарушениями требований СанПиН. Также установлено получение воспитанниками химических ожогов кожи в результате контакта с борщевиком, при этом телесные повреждения у двоих воспитанников квалифицированы как причинение легкого вреда здоровью", – сообщила по итогам проверки Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.

Сотрудники аппарата омбудсмена совместно с представителями регионального СК и прокуратуры изучили документацию школы-интерната, провели беседы с педагогами, воспитателями и учредителями, а также воспитанниками, которые получили ожоги. Всего на момент проверки в учреждении находились 53 воспитанника.

В аппарате омбудсмена отметили, что ранее руководство интерната в СМИ отрицало сам факт привлечения несовершеннолетних к опасным работам. В пресс-службе Кузнецовой также подчеркнули, что в аппарат омбудсмена будет направляться оперативная информация о ходе расследования по данному делу.

Кроме того, в ходе инспекционной поездки советников омбудсмена были проверены и другие детские учреждения Республики Коми, в том числе летние оздоровительные лагеря. В настоящее время материалы проверки анализируются и обобщаются.