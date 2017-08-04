Россия считает необоснованными претензии СЕ по закону об НКО, заявил МИД

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Москва считает необоснованными претензии к РФ комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Муйжниекса по жалобе в Европейском Суде по правам человека (ЕСПЧ) "Экозащита и другие против России", заявили в пятницу в МИД РФ.

"У российской стороны вызвал недоумение недавно опубликованный Комиссаром Совета Европы по правам человека комментарий в связи с его решением выступить третьей стороной в рассмотрении жалобы в Европейском Суде по правам человека (ЕСПЧ) "Экозащита и другие против России", в котором он допускает резкие выпады в адрес российского законодательства о регулировании деятельности некоммерческих организаций", — говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в российском МИД, Муйжниекс характеризует законодательство РФ как "противоречащее правам человека" и "не соответствующее международным и европейским стандартам в области прав человека", расценивает его как "нарушение прав на свободу ассоциации и свободу выражения мнения", которое якобы приводит к "маргинализации, травле, преследованиям и даже физическим нападениям" в отношении затронутых организаций и их сотрудников.

"Рассматриваем подобные утверждения и выбранную Комиссаром тональность комментария как недружественный жест в отношении нашей страны, чье законодательство полностью соответствует нормам международного права. Упоминание же неких "преследований и нападений" не имеет под собой никаких оснований. Призываем Нилса Муйжниекса в своих публичных комментариях использовать проверенную информацию, избегать ложных обвинений и политизации вопросов, связанных с деятельностью ЕСПЧ и соответственно носящих сугубо юридический характер", — добавили в МИД РФ.