В Кремле не следят за ситуацией вокруг должности главы Сочинского нацпарка

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Кремле не следят за ситуацией вокруг должности главы директора Сочинского национального парка и вмешиваться не планируют, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось ранее, Минприроды без объяснения причин уволило директора Сочинского национального парка Николая Пеньковского с должности, которую он занимал с 2002 года.

Исполняющей обязанности директора ранее была назначена Дарья Филиппова, журналист по образованию, при этом указывалось, что она приходится племянницей вице-премьеру Дмитрию Рогозину. Во вторник представитель Минприроды заявил РИА Новости, что министерство никогда не рассматривало Филиппову на должность директора национального парка, и она замещает ее на время подбора кандидатуры нового директора. Позже Пеньковского восстановили в должности по решению суда.

Уволенный и восстановленный в должности Пеньковский заявил РИА Новости, что пока находится на больничном и планирует выйти на работу в понедельник.

Также он отметил, что еще не слышал о предложении полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова назначить на должность директора нацпарка министра природных ресурсов Краснодарского края Сергея Еремина.