Число парковок в пилотных проектах реновации в Москве вырастет вдвое

МОСКВА, 4 авг — РИА Недвижимость. Число парковочных мест в пилотных проектах реновации жилья Москвы будет в 2-2,5 раза больше, чем имеют жители сносимых домов сейчас, рассказал журналистам главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Это хорошая обеспеченность парковками по сравнению с тем, что есть сейчас, когда в лучшем случае жители имеют одну парковку на 3,5 квартиры, отметил он.

"Обеспеченность парковками будет смешанной, и платной тоже. Но три четверти машино-мест будут бесплатными в рамках улично-дорожной сети", — сказал Кузнецов.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года. В нее вошли 5144 дома, в которых проживает около 1 миллиона человек.