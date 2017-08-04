Концепцию дворов без машин хотят реализовать в рамках реновации

МОСКВА, 4 авг — РИА Недвижимость. Концепцию дворов без машин планируется реализовать в рамках пилотных проектов по реновации, сообщил в ходе семинара с финалистами первого этапа конкурса на лучшие проекты пяти экспериментальных площадок реновации главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Ранее власти Москвы определили 20 команд-финалистов международного конкурса, которые предложат свои проекты для пяти площадок в районах: Кузьминки, Головинский, Царицыно, проспект Вернадского и Хорошево-Мневники.

"Мы сделали исследование, посмотрели, сколько по факту в городе стоит машин. Мы поняли, что сегодняшняя фактическая обеспеченность парковками на 3-5 квартир, по разным оценкам, составляет одно машино-место. Это до семи квартир на машино-место", — рассказал Кузнецов.

Исследование показывает, что нанесение более плотной улично-дорожной сети плюс организация дополнительных уровней парковки даёт обеспеченность до одного машино-места на две-три квартиры, добавил Кузнецов. Фактическое обеспеченность машино-местами можно увеличиться в два раза.

"Мы не хотим вступать в конфликт, с сегодня, может быть, устаревшими взглядами. Есть жесткие правила, и есть взгляды людей, надо с этим работать не революционно, а эволюционно. Мы предлагаем максимально размещать парковки в улично-дорожной сети", — отметил Кузнецов.

Он добавил, что в рамках пилотных проектов предлагается придерживаться концепции дворов без машин. "Мы считаем, что во дворах не надо делать паркинга. Мы понимаем, что кто-то готов заплатить за парковку, и какой-то процент платных машино-мест должен быть", — подчеркнул Кузнецов.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года, в окончательный список вошли 5144 дома. Закон о реновации в столице принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно закону, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры в том же районе и с отделкой комфорт-класса, также они могут взять компенсацию деньгами. Кроме того, предусмотрена норма о замене предмета ипотеки с прежними условиями.