Почти 30 клиентов "Почты России" за год стали лотерейными миллионерами

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Почти 30 клиентов Почты России стали лотерейными миллионерами в первом полугодии 2017 года, сообщает в пятницу пресс-служба предприятия.

По лотерейным билетам, приобретенным в отделениях Почты России, за шесть месяцев 2017 года выплачено более 7,5 миллионов выигрышей на общую сумму около 1 миллиарда рублей. Продажа государственных лотерей в почтовых отделениях по сравнению с первым полугодием прошлого года выросла на 62%.

"Наиболее удачливыми оказались владельцы 29 билетов, приобретенных на почте, которые выиграли свыше 1 миллиона рублей. Так, например, житель Воронежской области выиграл 13,8 миллиона рублей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Обладателями крупных выигрышей в категории от 100 до 500 тысяч рублей стали 119 клиентов Почты России, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей – 69 клиентов. Больше всего крупных призов было получено в Ханты-Мансийском автономном округе (восемь победителей), по семь человек получили свои крупные выигрыши в Иркутской, Московской, Нижегородской и Свердловской областях.

В пресс-службе напомнили, что с июля 2014 года на территории России проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов – это вклад в развитие отечественного спорта. Почта России является одним из крупнейших агентов по реализации лотерейных билетов.