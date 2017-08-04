Собянин поручил создать в Москве археологический парк под открытым небом

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил создать в столице на Хохловской площади первый археологический парк под открытым небом.

"Здесь мы видим знаменитую Хохловскую площадь, больше 10 лет это был несчастный объект, брошенный и затопленный. Впервые (на площади) создается открытый археологический парк, где столичные жители и туристы могут полюбоваться стариной Москвы", — сказал мэр, осматривая ход строительных работ по программе "Моя улица" на данной площади Белого города в центре Москвы в Басманном районе.

Почти 10 лет назад строительство на Хохловской площади было полностью остановлено из-за уникальной археологической находки. Внутри котлована обнаружили хорошо сохранившийся фрагмент стены Белого города. Возраст каменной кладки насчитывал почти 500 лет. Столичные строители, историки и археологи посчитали, что продолжать дальнейшие работы небезопасно для древней стены, а вынести археологическую находку за пределы стройплощадки, не повредив ее, оказалось невозможно технически. Площадь перекрыли.

По словам мэра, Хохловская площадь является жемчужиной Москвы, так как на этом месте не только вскрыты и найдены останки Белого города и уникальной стены, но и найдены древние артефакты. По задумке столичных властей на месте заброшенного строительного котлована должен появиться просторный амфитеатр. А центром притяжения на площади станет участок стены древнего Белого города.

Кроме того, после открытия площади планируются проводить различные культурные мероприятия.

"Здесь удивительно открытое пространство. В целом по программе "Моя улица" было найдено около 10 тысяч артефактов", — подчеркнул Собянин.

В столице реализуется масштабный проект благоустройства "Моя улица", первоначально подразумевавший фактическую реконструкцию почти всех московских улиц (около 3,5 тысячи). В 2015 году было благоустроено 47 улиц, в 2016 году — 59. В программу благоустройства 2017 года вошли более 80 городских территорий.