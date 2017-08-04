В Москве планируют автоматизировать подачу такси к ЧМ-2018

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Процесс подачи такси к чемпионату мира по футболу в Москве хотят автоматизировать, заявил замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин в пятницу.

Он рассказал, что на Кубке конфедераций в Москве были аккредитованы свыше 700 автомобилей такси, и этого количества хватило для обеспечения перевозки болельщиков. Он подчеркнул, что тогда для такси в 1,5-километровой зоне недалеко от стадиона создали "накопитель": определили 2-3 улицы, где за 1,5 часа до матча автомобили выстраивались в живую очередь, которой в дальнейшем управлял диспетчер.

"Пока это, к сожалению, ручное управление. Безусловно, надо внедрять автоматизацию процесса. Возможно, к чемпионату мира мы подобное будем делать. Сейчас находимся в стадии поиска решения, именно с точки зрения автоматизации", — сказал Пронин на пятом международном евразийском форуме "Такси".

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира, помимо Калининграда, будут сыграны в Москве, Волгограде, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.