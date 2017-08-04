В РФ могут начать наказывать за печать статей зарубежных СМИ без разрешения

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект закона, вводящего ответственность за распространение СМИ продукции зарубежного периодического печатного издания без соответствующего разрешения, текст документа опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

"Законопроект направлен на внесение технического изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, касающегося введения административной ответственности за распространение на территории Российской Федерации продукции зарубежного периодического печатного издания, без получения соответствующего разрешения, а также продукции СМИ, в запись о регистрации которого не внесены соответствующие изменения", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что реализация предложенных изменений не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета. Законопроект соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и положениям других международных договоров РФ.