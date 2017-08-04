Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться арбузом

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Случаи отравления арбузами бывают ежегодно, и в каждом случае нужно индивидуально искать причины: так арбуз могли не помыть или хранить не правильно, заявили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Первые случаи отравлений арбузами зафиксированы в столичном регионе. Бахчевые приобретались в несанкционированных точках продаж. В частности, москвичка попала в больницу после того, как съела арбуз, купленный в придорожной палатке.

"Случаи отравления арбузами бывают ежегодно. В каждом случае необходимо индивидуально искать причины: так арбуз могли не помыть, его после разрезания могли неправильно хранить", — объяснили в Роспотребнадзоре.

В надзорном ведомстве рассказали, что покупателям следует помнить простые правила: в первую очередь, не покупать арбузы и дыни вдоль автодорог, где они не прошли необходимую санитарную экспертизу и могли впитать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах. Также нужно проверять у продавцов документы, подтверждающие качество и безопасность бахчевых культур, и личную медкнижку, а также информацию о юридическом лице, продающем арбузы.

Также место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено — в месте разреза быстро размножаются опасные микроорганизмы. Роспотребнадзор отмечает, что спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, а при ударе ладонью вибрирует.

"Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте их вымыть теплой водой с мылом, поскольку частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции", — напомнили в Роспотребнадзоре.

Как сообщалось ранее, в Москве 3 августа открывается сезон массовой продажи арбузов и дынь, как и в прошлом году на территории города откроются свыше 250 точек бахчевых развалов. Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее сообщил, что московские власти планируют повысить штрафные санкции в отношении нелегальных торговцев арбузами и дынями.