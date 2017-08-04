Жители Ольхона хотели плыть на лодке 300 км, чтобы поговорить с Путиным

ИРКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Жители поселка Хужир, которые ранее обратились к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии с просьбой помочь построить на острове дорогу, с радостью восприняли новость о том, что Путин дал распоряжение губернатору Сергею Левченко предоставить расчеты стоимости строительства, сообщила РИА Новости глава Хужирского муниципалитета Вера Маланова.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на совещании в Бурятии поручил главе Иркутской области предоставить смету на строительство дороги на острове Ольхон. В июне с просьбой сделать на Ольхоне асфальтированную дорогу к президенту во время прямой линии обращались жители поселка Хужир. "Дорога должна быть там сделана. Это вопрос только цены", — сказал Путин. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пообещал к понедельнику предоставить расчеты по строительству трассы.

"Мы, когда узнали, что президент будет в Танхое, хотели садиться в лодку и плыть туда, чтобы снова поднять этот вопрос. Ведь после прямой линии никто из вышестоящей власти ни словом ни обмолвился про работу, которая начата по дороге. Жители приходят ко мне, спрашивают, а мне им нечего ответить", — рассказала РИА Новости глава администрации.

О том, что отсутствие дороги наносит ущерб природе острова, речь идет давно. Туристы, а за сезон их по данным ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" на Ольхоне бывает порядка 300 тысяч, ездят на машинах по степи и побережью, так как местная дорога находится в ужасном состоянии и передвигаться по ней практически невозможно. Однако, о том, чтобы какое-либо ведомство предметно занималось проектом строительства дороги главе Хужирской администрации не известно.

"Не совсем понятно даже на чьем балансе находится эта дорога", — сказала Маланова. Она также добавила, "для того, чтобы сделать расчеты стоимости, нужен ни один день, надо иметь проект, а чтобы сделать проект надо провести изыскания и привлечь к этой работе природоохранные ведомства, поскольку вся земля острова за границами населенных пунктов – это природный парк".

В правительстве Иркутской области на просьбу предоставить информацию о работах, которые могло вести министерство строительства, дорожного хозяйства региона по составлению сметы ольхонской дороги, руководитель пресс-службы Ирина Алашкевич ответила, что "дала поручение сотрудникам подготовить данную информацию, они работают".