Жители Ольхона хотели плыть на лодке 300 км, чтобы поговорить с Путиным

ИРКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Жители поселка Хужир, которые ранее обратились к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии с просьбой помочь построить на острове дорогу, с радостью восприняли новость о том, что Путин дал распоряжение губернатору Сергею Левченко предоставить расчеты стоимости строительства, сообщила РИА Новости глава Хужирского муниципалитета Вера Маланова.
"Мы, когда узнали, что президент будет в Танхое, хотели садиться в лодку и плыть туда, чтобы снова поднять этот вопрос. Ведь после прямой линии никто из вышестоящей власти ни словом ни обмолвился про работу, которая начата по дороге. Жители приходят ко мне, спрашивают, а мне им нечего ответить", — рассказала РИА Новости глава администрации.
"Не совсем понятно даже на чьем балансе находится эта дорога", — сказала Маланова. Она также добавила, "для того, чтобы сделать расчеты стоимости, нужен ни один день, надо иметь проект, а чтобы сделать проект надо провести изыскания и привлечь к этой работе природоохранные ведомства, поскольку вся земля острова за границами населенных пунктов – это природный парк".
В правительстве Иркутской области на просьбу предоставить информацию о работах, которые могло вести министерство строительства, дорожного хозяйства региона по составлению сметы ольхонской дороги, руководитель пресс-службы Ирина Алашкевич ответила, что "дала поручение сотрудникам подготовить данную информацию, они работают".