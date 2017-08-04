В Минздраве рассказали, что делать при долгом ожидании медпомощи

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Минздрав РФ призвал пациентов обращаться к страховым представителям в случае нарушения сроков ожидания медицинской помощи, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее "Известия" сообщали, что субъекты РФ вынуждены экономить деньги на ОМС, в связи с чем редко отправляют пациентов в столичные медицинские учреждения даже в тех случаях, когда это необходимо. Кроме того, согласно опубликованному в четверг докладу Минэкономразвития по исполнению госпрограмм в 2016 году, в прошлом году в России возросла смертность, в частности, в связи с поздней госпитализацией пациентов с острыми нарушениями в профильные отделения, дефицитом и недостаточной квалификацией медицинских кадров.

В Минздраве обратили внимание на действующий в настоящее время четкий срок ожидания медицинской помощи, что является правом каждого пациента.

"Если эти сроки нарушаются или если пациент не знает, сколько необходимо ждать того или иного исследования, можно обратиться к страховому представителю – сотруднику страховой медицинской организации, в которой застрахован пациент: обеспечить своевременное оказание медицинской помощи является его обязанностью", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, чтобы установить гарантированное право пациента на своевременную помощь, правительством РФ поэтапно впервые были внесены соответствующие корректировки в программу государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

"Так, например, врач-терапевт должен принять пациента в срок, не превышающий 24 часа с момента обращения, врач-специалист – в течение двух недель. Лабораторные исследования и большинство инструментальных исследований также должны быть проведены в течение двух недель. Для таких сложных методов диагностики как компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, а также для плановой госпитализации установлен предельный срок ожидания – не более одного месяца", — рассказали в пресс-службе Минздрава.