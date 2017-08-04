Минприроды подготовило предложения по изменению водоохранной зоны Байкала

ПОС. ТАНХОЙ (Бурятия), 4 авг — РИА Новости. Министерство природных ресурсов подготовило предложения по корректировке границ водоохранной зоны Байкала, согласно которым она будет сокращена, сообщил министр Сергей Донской на совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории.

"Мы уже с коллегами начали работу. Уже подготовлено предложение по корректировке водоохранной зоны и уточнению границ, ограничивая ее площади с 57 тысяч квадратных километров до 5,9 тысячи квадратных километров. Это практически в десять раз уменьшение", — сообщил Донской.

Он отметил, что проект готовился совместно с учеными. "Совместно мы подготовили проект, сделав водоохранную зону более привязанной к ландшафту. То есть она фактически обеспечивает охрану исключительно озера Байкал именно в рамках тех норм, которые в законодательстве у нас прописаны", — пояснил он.

Министр сообщил, что новую водоохранную зону на Байкале утвердят уже следующей весной.