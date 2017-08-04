"Победа" введет новые правила перевозки ручной клади

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Авиакомпания-лоукостер "Победа" (100-процентная "дочка" "Аэрофлота") в конце сентября введет новые правила перевозки ручной клади: бесплатно в салон можно будет брать любые предметы, не превышающие определенных габаритов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя "Победы" Елену Селиванову.

Пассажир в России имеет право бесплатно провезти до 10 килограммов багажа (по решению авиакомпании в специальном отсеке или в салоне; "Победа" багаж перевозит только в трюме), а также взять с собой в салон 18 категорий предметов. В конце сентября вступят в силу поправки в Воздушный кодекс, по которым авиакомпании по невозвратным билетам смогут взимать плату за провоз багажа.

Пока о намерении воспользоваться новшеством заявила только "Победа". Минтранс также предлагает изменить правила перевозки ручной клади: ограничить вес предметов пятью килограммами, а сверх нормы разрешить брать семь предметов – дамскую сумку, портфель, костюм в портпледе, детское питание, люльку, костыли и инвалидное кресло.

"Если ручная кладь превысит установленные габариты, ее можно будет провезти за дополнительную плату. При этом тарифы на провоз багажа будут существенно снижены", – отмечает издание.

Один из громких и самых длительных скандалов вокруг "Победы" связан как раз с ручной кладью. Ространснадзор в прошлом году обязал "Победу" бесплатно перевозить женские рюкзачки, так как это стилизованные дамские сумки. "Победа" обжаловала предписание в суде, но проиграла в двух инстанциях.

Представитель лоукостера пояснял, что в предписании и резолютивных решениях суда говорилось "привести деятельность в соответствие с законодательством", но не было требования "включить рюкзачки в перечень личных вещей, перевозимых в салоне без доплаты". Поскольку рюкзачков в правилах нет, то за их провоз в ручной клади нужно платить, пришли к выводу в компании.