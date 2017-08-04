Мультпарад фестиваля "Московское лето" посетили более 700 человек

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Мультпарад фестиваля "Московское лето. Цветочный джем" стал самым посещаемым в истории "Московских сезонов" — в нем приняли участие более 700 человек, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Отправной точкой шествия стала Тверская площадь, где москвичей ждали артисты в костюмах Буратино, Мальвины, лисы Алисы, Красной Шапочки и Серого Волка. Там же горожане встретились с почтальоном Печкиным, фрекен Бок, Пеппи Длинныйчулок и четырьмя Карлсонами. Костюмированный парад под музыку из мультфильмов прошел по Тверской улице до площади Революции, где всех участников угостили мороженым.

В шествии приняли участие воспитанники Коломенского детского дома-интерната. На фестивале они также посетили мастер-класс по садоводству, сыграли в пинг-понг и попрыгали на батуте.

Фестиваль "Московское лето. Цветочный джем" проводится в столице с 20 июля по 6 августа. Более чем на 40 площадках можно попробовать необычные сорта мороженого, варенья и других сладостей, полюбоваться цветочными композициями, посетить мастер-классы и концерты.