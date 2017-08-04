Путин поручил разобраться с выплатами пострадавшим от лесных пожаров

ПОС. ТАНХОЙ (Бурятия), 4 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться в финансировании, выделяемом жителям, пострадавшим от лесных пожаров и на строительство домов.

В пятницу глава государства на Байкале провел совещание с руководителями регионов округа, которые пострадали от лесных пожаров. Он отметил, что огнем были охвачены населенные пункты Бурятии, Иркутской области, были уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки. Глава государства напомнил, что организация восстановительных работ ранее обсуждалась в Иркутске на совещании, и попросил доложить, как ведется работа в этом направлении.

"Сегодня я хотел бы услышать, как идет работа. В том числе прошу доложить, как обстоят дела с выплатами, компенсациями пострадавшим гражданам. У меня есть некоторое разночтение. По этому поводу я хотел бы тоже задать вопросы соответствующим коллегам по поводу того, сколько денег выделено", — сказал Путин.

Президент также попросил доложить, сколько уже выделено средств пострадавшим и напомнил, что в ходе "прямой линии" общался с жителями поселка Черемушки, которые рассказали ему о своих проблемах.

"По данным Минстроя, нужен один объем (финансирования), а предусмотрен якобы другой объем. Я хочу с этим разобраться, что, собственно говоря, там происходит у нас с финансированием", — заявил он. Глава государства также попросил руководителей регионов сообщить ему о том, на сколько хватает выделяемых средств.