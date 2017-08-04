Путин поручил разобраться с выплатами пострадавшим от лесных пожаров

ПОС. ТАНХОЙ (Бурятия), 4 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться в финансировании, выделяемом жителям, пострадавшим от лесных пожаров и на строительство домов.
"Сегодня я хотел бы услышать, как идет работа. В том числе прошу доложить, как обстоят дела с выплатами, компенсациями пострадавшим гражданам. У меня есть некоторое разночтение. По этому поводу я хотел бы тоже задать вопросы соответствующим коллегам по поводу того, сколько денег выделено", — сказал Путин.
Президент также попросил доложить, сколько уже выделено средств пострадавшим и напомнил, что в ходе "прямой линии" общался с жителями поселка Черемушки, которые рассказали ему о своих проблемах.
"По данным Минстроя, нужен один объем (финансирования), а предусмотрен якобы другой объем. Я хочу с этим разобраться, что, собственно говоря, там происходит у нас с финансированием", — заявил он. Глава государства также попросил руководителей регионов сообщить ему о том, на сколько хватает выделяемых средств.