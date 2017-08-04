В Москве в выходные перекроют движение на части Тверской улицы

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Автомобильное движение на участке Тверской улицы, а также на 1-й Тверской-Ямской и на площади Тверская Застава будет перекрыто в связи с укладкой асфальта в ближайшие выходные, сообщается на официальном сайте правительства и мэра столицы.

"В эти выходные будет перекрыто автомобильное движение на участке Тверской улицы (от Пушкинской до Триумфальной площади), а также на 1-й Тверской-Ямской и на площади Тверская Застава. Ограничения будут действовать с 00:00 5 августа до 05:00 7 августа. За выходные на этих участках уложат 47 тысяч квадратных метров асфальта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для движения также будут закрыты семь переулков: Благовещенский, Мамоновский, Малый Палашевский, Старопименовский, Дегтярный, Настасьинский и Большой Путинковский. На 1-й Тверской-Ямской улице движение в эти выходные будет перекрыто полностью, а на прилегающих улицах — частично. Ограничат проезд на участках улиц Гашека, Васильевской, Юлиуса Фучика, Большой Грузинской до их пересечения с 1-й Брестской.

На участке Большой Грузинской улицы (между 1-й и 2-й Брестскими улицами) для автомобилистов будет открыта одна полоса в сторону улицы Красная Пресня. 2-я Брестская улица останется полностью открытой для проезда. Также будет закрыто движение по улице Чаянова, переулку Александра Невского, 1-му и 2-му Тверским-Ямским переулкам до их пересечения с 2-й Тверской-Ямской улицей.

Движение по 2-й Тверской-Ямской улице ограничат. На участке от 1-го до 2-го Тверского-Ямского переулка для автомобилей окажется доступна одна полоса в сторону Лесной улицы. На отрезке от переулка Александра Невского до Лесной улицы движение перекроют полностью. В эти же дни недоступными для автомобилистов окажутся три участка площади Тверская Застава: от Лесной улицы до Бутырского Вала, от 2-й Брестской улицы до 1-й Брестской и от 1-й Брестской улицы до 3-й Тверской-Ямской.