ПОС. ТАНХОЙ (Бурятия), 4 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил сделать дорогу на острове Ольхон, которая будет вести от паромной переправы к его центру.
Глава государства поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко рассчитать стоимость строительства трассы.
Путин напомнил про острые вопросы, поднятые жителями в ходе прошедшей "прямой линии". "Прямая линия-то была когда?… В июне? Июнь, июль, август. Можно было бы уже и посчитать", — обратил внимание президент.
Губернатор в ответ пообещал сделать все необходимые расчеты уже к ближайшему понедельнику.