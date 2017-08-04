ПОС. ТАНХОЙ (Бурятия), 4 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил сделать дорогу на острове Ольхон, которая будет вести от паромной переправы к его центру.

"Первое, что могу сказать и хочу сказать, и должен сказать: дорога должна быть там сделана. Это вопрос только цены. Или мы заплатим эту цену за счет Байкала, и вы будете дальше там разрабатывать карьер. Или мы заплатим из бюджета, просто найдем немного больше денег — и завезете туда больше гравия", — сказал Путин.

Глава государства поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко рассчитать стоимость строительства трассы.

Путин напомнил про острые вопросы, поднятые жителями в ходе прошедшей "прямой линии". "Прямая линия-то была когда?… В июне? Июнь, июль, август. Можно было бы уже и посчитать", — обратил внимание президент.

Губернатор в ответ пообещал сделать все необходимые расчеты уже к ближайшему понедельнику.