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Общество

Путин на Байкале осмотрел экспозицию, посвященную озеру

07:5804.08.2017
(обновлено: 09:11 04.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в БурятиюРабочая поездка президента РФ В. Путина в Бурятию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПОСЕЛОК ТАНХОЙ (Республика Бурятия), 4 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Бурятии осмотрел экспозицию туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника и кратко пообщался с волонтерами.

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Бурятию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин поучаствовал в церемонии выпуска мальков омуля в Байкал
Интерактивная экспозиция "Человек на Байкале" расположилась в нескольких помещениях визит-центра, стоящего на берегу озера. В первом зале рассказана история заселения и деятельности человека на Байкале — от 25 тысяч лет назад, когда люди только пришли в этот регион, до XXI века. Несколько отдельных стендов посвящены борьбе с браконьерством, изучению Байкала, истории заповедного дела в России в целом и в этом регионе в частности, проблемам загрязнения озера и т. д.

Осмотрев экспозицию, Путин кратко пообщался с волонтерами из организации "Большая байкальская тропа", занимающейся созданием экологических троп для туристов в Байкальском регионе.

Еще один зал, который посетил президент, посвящен уникальным животным, обитающим на Байкальской природной территории: здесь выставлены пластиковые муляжи байкальских зверей, рыб и птиц, есть краткая информация о них и о биоразнообразии Байкала в целом. Президент также посмотрел в установленный здесь виртуальный бинокль, с помощью которого можно увидеть фотографии разных достопримечательностей Байкала.

Байкальский заповедник в 2010 году вошел в число модельных территорий по развитию познавательного туризма. Большинство экомаршрутов по его территории начинается от центрального административного здания заповедника в поселке Танхой, который расположен вдоль федеральной трассы М55 и железной дороги, что позволяет легко добраться до него как со стороны Иркутска, так и со стороны Улан-Удэ. Новый визит-центр "Байкал Заповедный" в Танхое был построен на средства федеральной целевой программы охраны озера Байкал и социально-экономического развития этой природной территории.

После посещения визит-центра Путин направился на совещание, посвященное вопросам экологического развития Байкальской природной территории. Позднее в пятницу здесь же президент проведет также совещание по теме ликвидации последствий лесных пожаров в Бурятии и Иркутской области.

Байкальский заповедник

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин прилетел в Улан-Удэ
Байкальский государственный природный биосферный заповедник занимает центральный участок горного хребта Хамар-Дабан, протянувшегося вдоль южного побережья Байкала. Северная граница заповедника проходит почти вплотную к берегу озера, по остальным направлениям границами заповедной территории являются в основном долины нескольких рек. Общая площадь заповедника составляет более 167,8 тысяч гектаров, а протяженность границ — около 200 км. По периметру заповедник охватывает замкнутое кольцо охранной зоны площадью почти 35 тыс. га.

На территориях Байкальского заповедника и федеральных заказников "Алтачейского" и "Кабанского" насчитывается 360 видов позвоночных животных, из которых 49 являются редкими для Бурятии, а 18 занесены в Красную книгу России. Из представленных здесь 1279 видов высших растений 76 включены в Красную книгу Бурятии и 20 — в Красную книгу России. Байкальский заповедник был создан с целью сохранения и изучения естественного хода природных процессов, а также генетического фонда растений и животных, типичных и уникальных экологических систем центральной части Южного Прибайкалья.

Постановление правительства РСФСР о создании госзаповедника "Байкальский" было подписано в 1969 году, в 1985 году под его охрану были переданы земли государственного природного заказника "Кабанский", занимающего площадь в более 12,2 тысяч гектаров в дельте реки Селенги. В 2011 году на Байкальский государственный заповедник была также возложена охрана госзаказника федерального значения "Алтачейский". В настоящее время территории заповедника и заказника "Кабанский" целиком входят в состав объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Озеро Байкал".

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