Путин поучаствовал в церемонии выпуска мальков омуля в Байкал

ПОСЕЛОК ТАНХОЙ (Бурятия), 4 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время посещения Байкальского государственного природного биосферного заповедника принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля.

Контейнер с около 50 тысячами мальков был установлен на небольшом деревянном пирсе возле визит-центра заповедника. Президенту рассказали о работах на Байкале и показали мальков в открытой емкости рядом с контейнером. Глава государства сначала выпустил несколько мальков в озеро с помощью сачка, а затем остальную рыбу — потянув за специальный рычаг на крышке контейнера.

Выпуск мальков регулярно проводится компанией "Рыбозавод Байкал" совместно с байкальским филиалом "Главрыбвод" в рамках государственно-частного партнерства для восстановления и поддержания биоразнообразия ихтиофауны Байкала. Молодь омуля была выращена в садках методом индустриального рыбоводства, отличающегося большей эффективностью, чем традиционное выращивание мальков в озерах и рыбопитомниках.

После этого Путин посетил визит-центр "Байкал заповедный".

Байкальский государственный природный биосферный заповедник занимает центральный участок горного хребта Хамар-Дабан, протянувшегося вдоль южного побережья Байкала. Северная граница заповедника проходит почти вплотную к берегу озера, по остальным направлениям границами заповедной территории являются в основном долины нескольких рек. Общая площадь заповедника составляет более 167,8 тысяч гектаров, а протяженность границ — около 200 километров.

На территориях Байкальского заповедника и федеральных заказников "Алтачейского" и "Кабанского" насчитывается 360 видов позвоночных животных, из которых 49 являются редкими для Бурятии, а 18 занесены в Красную книгу России. Из представленных здесь 1279 видов высших растений 76 включены в Красную книгу Бурятии и 20 — в Красную книгу России.