США
3.083 августа21:16МСК
USD60.75+0.17
EUR71.95+0.27
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

В Грозном открыли Санкт-Петербургскую улицу

20:2503.08.2017
(обновлено: 20:56 03.08.2017)
01670
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкАртисты в образах исторического персонажа Петра I и чеченского воина на торжественной церемонии открытия улицы, названой в честь Санкт-Петербурга, в центре Грозного. 3 августа 2017Артисты в образах исторического персонажа Петра I и чеченского воина на торжественной церемонии открытия улицы, названой в честь Санкт-Петербурга, в центре Грозного. 3 августа 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк

ГРОЗНЫЙ, 3 авг – РИА Новости. В Грозном торжественно открыли Санкт-Петербургскую улицу, в церемонии приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Григорий Полтавченко, председатель питерского заксобрания Вячеслав Макаров, официальные лица республики.

Избранный глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время церемонии инаугурации в Грозном. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
В Чечне программу переселения из ветхого жилья завершили на год раньше

Улица, названная в честь города на Неве (бывшая Интернациональная), к открытию была полностью благоустроена: проведены облицовочные работы фасадов пяти многоэтажных домов, заменены ЛЭП, уложен асфальт, реконструированы коммуникации, установлены бордюры протяженностью 1000 погонных метров, выложены брусчаткой тротуары, посажено около 4000 деревьев и кустарников, уложен газон на площади 8400 кв.м.

Питерские гости привезли в подарок жителям улицы неотъемлемый атрибут Петербурга — 20 скамеек, которые установлены на протяжении улицы. Кадыров отметил, улица Санкт-Петербургская является одной из самых красивых центральных магистралей столицы, на которой расположен государственный университет.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкАктивисты фан-клуба "Ахмат" на торжественной церемонии открытия улицы, названой в честь Санкт-Петербурга, в центре Грозного. 3 августа 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Активисты фан-клуба "Ахмат" на торжественной церемонии открытия улицы, названой в честь Санкт-Петербурга, в центре Грозного. 3 августа 2017

Полтавченко назвал открывшуюся улицу маленькой частицей Санкт-Петербурга. Он поблагодарил руководство Чечни и власти столицы за инициативу присвоить имя города на Неве одной из центральных улиц Грозного.

В честь открытия улицы был произведен выстрел из пушки, изготовленной известным чеченским любителем истории и этнографии Адамом Сатуевым по образцу кавказских пушек образца 1825 года, находящихся в одном из музеев Санкт-Петербурга. Полтавченко и Кадыров также открыли барельеф с изображением Медного всадника, который установлен на ул. Санкт-Петербургская.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкАнсамбль танца "Заманхо" на торжественной церемонии открытия улицы, названой в честь Санкт-Петербурга, в центре Грозного. 3 августа 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Ансамбль танца "Заманхо" на торжественной церемонии открытия улицы, названой в честь Санкт-Петербурга, в центре Грозного. 3 августа 2017

В четверг в правительстве республики губернатор Санкт-Петербурга и глава Чечни подписали план мероприятий "Дорожная карта" по сотрудничеству регионов на 2017-2020 годы. Документ предусматривает взаимодействие сторон в области экономики, науки, образования, культуры, туризма, социальной политики и в других сферах.

Полтавченко отметил, что уже сегодня Санкт-Петербург готов предложить Чечне широкий спектр лекарственных препаратов, соответствующих мировым стандартам качества и производимых на предприятиях фармацевтического кластера города на Неве, а также сельхозтехнику Кировского завода. Губернатор сообщил, что накануне были проведены переговоры с руководством республики по различным направлениям, а также обсуждено участие питерских предприятий во внедрении новых энергосберегающих технологий.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена