В Грозном открыли Санкт-Петербургскую улицу

Артисты в образах исторического персонажа Петра I и чеченского воина на торжественной церемонии открытия улицы, названой в честь Санкт-Петербурга, в центре Грозного. 3 августа 2017

Артисты в образах исторического персонажа Петра I и чеченского воина на торжественной церемонии открытия улицы, названой в честь Санкт-Петербурга, в центре Грозного. 3 августа 2017

ГРОЗНЫЙ, 3 авг – РИА Новости. В Грозном торжественно открыли Санкт-Петербургскую улицу, в церемонии приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Григорий Полтавченко, председатель питерского заксобрания Вячеслав Макаров, официальные лица республики.

Улица, названная в честь города на Неве (бывшая Интернациональная), к открытию была полностью благоустроена: проведены облицовочные работы фасадов пяти многоэтажных домов, заменены ЛЭП, уложен асфальт, реконструированы коммуникации, установлены бордюры протяженностью 1000 погонных метров, выложены брусчаткой тротуары, посажено около 4000 деревьев и кустарников, уложен газон на площади 8400 кв.м.

Питерские гости привезли в подарок жителям улицы неотъемлемый атрибут Петербурга — 20 скамеек, которые установлены на протяжении улицы. Кадыров отметил, улица Санкт-Петербургская является одной из самых красивых центральных магистралей столицы, на которой расположен государственный университет.

Полтавченко назвал открывшуюся улицу маленькой частицей Санкт-Петербурга. Он поблагодарил руководство Чечни и власти столицы за инициативу присвоить имя города на Неве одной из центральных улиц Грозного.

В честь открытия улицы был произведен выстрел из пушки, изготовленной известным чеченским любителем истории и этнографии Адамом Сатуевым по образцу кавказских пушек образца 1825 года, находящихся в одном из музеев Санкт-Петербурга. Полтавченко и Кадыров также открыли барельеф с изображением Медного всадника, который установлен на ул. Санкт-Петербургская.

В четверг в правительстве республики губернатор Санкт-Петербурга и глава Чечни подписали план мероприятий "Дорожная карта" по сотрудничеству регионов на 2017-2020 годы. Документ предусматривает взаимодействие сторон в области экономики, науки, образования, культуры, туризма, социальной политики и в других сферах.

Полтавченко отметил, что уже сегодня Санкт-Петербург готов предложить Чечне широкий спектр лекарственных препаратов, соответствующих мировым стандартам качества и производимых на предприятиях фармацевтического кластера города на Неве, а также сельхозтехнику Кировского завода. Губернатор сообщил, что накануне были проведены переговоры с руководством республики по различным направлениям, а также обсуждено участие питерских предприятий во внедрении новых энергосберегающих технологий.