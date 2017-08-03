На Кубани отменили ряд незаконных решений о возбуждении дел против фермеров

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Несколько решений о возбуждении уголовных дел против кубанских предпринимателей были отменены после вмешательства органов прокуратуры, заявил заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть в Краснодаре на приеме представителей фермерских хозяйств.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, предприниматели, в частности, получили ответы на вопросы о сохранении полученных земель, обеспечения равных условий на торгах при приобретении участков, пресечения фактов незаконного уголовного преследования. Кикоть отметил, что прокуратура уже приняла конкретные меры по восстановлению прав бизнес-сообщества.

"Так, благодаря вмешательству прокуроров ряду предпринимателей были выделены земельные участки, в предоставлении которых им ранее было отказано. Также отменены как незаконные решения о возбуждении уголовных дел, связанных с предпринимательской деятельностью", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ситуация с защитой прав представителей бизнес-сообщества продолжает находиться на контроле в прокуратуре Краснодарского края. Отмечается, что на встрече также присутствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и прокурор региона Сергей Табельский.

Ранее в четверг Кондратьев сообщил, что большая часть проблем фермеров, которые обратились со своими земельными проблемами к рабочей группе, созданной после "тракторного марша" 2016 года, решена.

Летом прошлого года фермеры Краснодарского края на тракторах направились в Москву с намерением рассказать о своих проблемах президенту. Аграрии хотели выразить несогласие с решениями органов власти и судов региона по земельным вопросам. Добравшись до Ростовской области, активисты получили предложение встретиться с кубанскими властями и приостановили шествие.