ФАДН разработало план по социальной адаптации цыган на 2017-2019 годы

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало комплексный план по социально-экономическому и этнокультурному развитию цыган на 2017-2019 годы, сообщил в четверг руководитель агентства Игорь Баринов.

Выступая с докладом на 93-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, Баринов рассказал, что Россия уделяет серьезное внимание улучшению положения цыган, их интеграции в жизнь современного общества. Он отметил, что по итогам всероссийской переписи населения 2010 года в Российской Федерации проживает 207 тысяч цыган – это составляет 0,15% от всего населения страны.

"В настоящее время проходит стадию согласования разработанный Федеральным агентством по делам национальностей комплексный план по социально-экономическому и этнокультурному развитию цыган на 2017-2019 годы", — сказал Баринов, добавив, что организован ежеквартальный мониторинг положения цыган и выполнения методических рекомендаций по работе с цыганским населением для органов исполнительной власти в регионах и муниципалитетах.

По его словам, подавляющее число российских цыган ведет оседлый образ жизни и хорошо адаптировано. "Вместе с тем цыгане, ведущие кочевой образ жизни, нуждаются в мерах поддержки. В первую очередь в получении детьми образования", — уточнил Баринов.