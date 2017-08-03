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Общество

Конгресс татар обратится в Госдуму по конвенции о культурном наследии

18:2303.08.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КАЗАНЬ, 3 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар (ВКТ) обратятся в Госдуму РФ с предложением о ратификации Россией конвенции об охране нематериального культурного наследия, принятой ЮНЕСКО, что позволит претендовать на включение в список нематериального наследия ЮНЕСКО татарскому национальному празднику Сабантуй и фестивалю русского фольклора Каравон в Татарстане.

Казань. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Съезд Всемирного конгресса татар в Казани соберет более тысячи гостей
Соответствующий пункт внесен в резолюцию съезда, проходящего в Казани с участием более 810 делегатов и около 300 гостей из 41 страны и 73 регионов РФ.

"Обратиться в адрес Государственной Думы… с предложением о ратификации Россией конвенции об охране нематериального культурного наследия, принятой 17 октября 2003 года генеральной конференцией ЮНЕСКО, с целью последующего включении в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества национального праздника татарского народа Сабантуй и русского народного праздника Каравон, отражающих культурное и историческое наследие народов России", — говорится в резолюции.

В июле этого года решением 41-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Успенский собор острова-града Свияжск в Татарстане был включен в список всемирного наследию ЮНЕСКО. Ранее объектами всемирного наследия организация уже признала Казанский Кремль (2000 год) и древний город Болгар (2014 год).

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время проведения Сабантуя в Казани в июле отмечал, что следующая задача для республики — включить праздник Сабантуй в список нематериального культурного наследия человечества.

Государственный советник Татарстана, председатель попечительского совета республиканского фонда "Возрождение", проводящего масштабную работу по включению татарстанских объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО, Минтимер Шаймиев отмечал ранее, что Россия очень богата неповторимыми, уникальными явлениями, которые могли бы стать объектами нематериального всемирного наследия. По его мнению, мир имеет право узнать больше, например, о татарском национальном празднике Сабантуй и фестивале русского фольклора Каравон, которые уже стали брендами Татарстана. Однако, по словам Шаймиева, пока Россия не ратифицирует международную конвенцию об охране нематериального культурного наследия, заявки из РФ рассматриваться не будут.

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