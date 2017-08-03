Ямал на 54% выполнил мероприятия по подготовке к зиме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) на 54% выполнил мероприятия по подготовке к зиме, сообщает в четверг правительство Ямала.

"На сегодняшний день процент исполнения мероприятий по подготовке к зиме составляет 54%. Подготовка жилищного фонда ведется в соответствии с утвержденными графиками, подготовлено 44%", — говорится в сообщении.

По состоянию на 31 июля капитально отремонтировано 38,2 километра ветхих аварийных сетей, в том числе 5,19 км тепловых, 7,78 км водопроводных, 0,34 км канализационных, 24,9 км электрических. Завезено порядка 90% требуемых для ремонтных работ материалов. Все объекты жизнеобеспечения округа имеют стационарные и передвижные резервные источники электроснабжения. Проводится их проверка (597, в том числе 122 передвижных). Из 255 котельных подготовлено 146 (57%), из 1 972 трансформаторных подстанций – 986 (50%).

"Подготовка к периоду зимних максимумов проходит в плановом режиме. За два месяца межотопительного периода, учитывая климатические условия нашего региона, выполняем объем работ, который в других субъектах Российской Федерации выполняется за 4-5 месяцев. Графики работ утверждены с учетом непродолжительного межотопительного периода и необходимостью запуска тепла к 1 сентября", — приводятся в сообщении слова замгубернатора округа Сергея Карасева.

Правительство уточняет, что в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих предприятий в планах — ввод в эксплуатацию в 2017 году четырех котельных и шести источников электроэнергии в децентрализованном секторе.

В рамках инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" реализован инвестиционный проект по расширению централизованной зоны электроснабжения за счет Салехардского энергоузла. В частности, завершено строительство высоковольтных линий 220 кВ "Надым – Салехард", подстанции 220 кВ "Салехард" и подстанций 110 кВ "Северное Сияние" и "Полярник". Ввод объектов в эксплуатацию и подключение энергоузла планируется в третьем квартале 2017 года, отмечают власти.

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