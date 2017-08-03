Количество жалоб на расовую дискриминацию к омбудсмену России минимально

ЖЕНЕВА, 3 авг – РИА Новости. Количество жалоб на расовую дискриминацию и нетерпимость, поступающих к уполномоченному по правам человека в РФ, невелико и составляет всего 0,2% от общего числа, сообщила представитель омбудсмена Ольга Гончаренко.

"На фоне значительного массива обращений, связанных с реализацией социальных и экономических прав, доля поступающих жалоб на расовую дискриминацию и нетерпимость невелика и составляет менее 0,2% ", — сообщила Гончаренко в ходе 93-й сессии Комитета по ликвидации расовой дискриминации в штаб-квартире ООН в Женеве, отметив, что "все заявления тщательно проверяются и принимаются соответствующие меры".

Аппарат уполномоченного реагирует также и на сообщения, поступающие от общественных организаций и структур, в том числе международных, уточнила она.

"Мониторинг информации о возможных проявлениях расовой дискриминации, в том числе через региональных уполномоченных по правам человека подкрепляет выводы о том, что в целом наблюдается стабильная ситуация в сфере межнациональных отношений, тенденции к снижению случаев проявлений ксенофобии и расовой нетерпимости", — сказала представитель омбудсмена.

Она отметила, что при участии региональных уполномоченных проводятся мероприятия, касающиеся борьбы с расизмом и различными формами дискриминации, в том числе в спорте в свете подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Уполномоченный также уделяет внимание вопросам, связанным с правом на сохранение и развитие языка, культуры и самобытности представителями всех народов России. Например, в 2016 году омбудсмен посетила Крым, чтобы проверить якобы имевшие место факты нарушения прав крымских татар и этнических украинцев в Крыму, в том числе в местах принудительного содержания.

"Никаких нарушений действующего законодательства установлено не было", — напомнила Гончаренко.