Количество жалоб на расовую дискриминацию к омбудсмену России минимально

ЖЕНЕВА, 3 авг – РИА Новости. Количество жалоб на расовую дискриминацию и нетерпимость, поступающих к уполномоченному по правам человека в РФ, невелико и составляет всего 0,2% от общего числа, сообщила представитель омбудсмена Ольга Гончаренко.
Аппарат уполномоченного реагирует также и на сообщения, поступающие от общественных организаций и структур, в том числе международных, уточнила она.
"Мониторинг информации о возможных проявлениях расовой дискриминации, в том числе через региональных уполномоченных по правам человека подкрепляет выводы о том, что в целом наблюдается стабильная ситуация в сфере межнациональных отношений, тенденции к снижению случаев проявлений ксенофобии и расовой нетерпимости", — сказала представитель омбудсмена.
Уполномоченный также уделяет внимание вопросам, связанным с правом на сохранение и развитие языка, культуры и самобытности представителями всех народов России. Например, в 2016 году омбудсмен посетила Крым, чтобы проверить якобы имевшие место факты нарушения прав крымских татар и этнических украинцев в Крыму, в том числе в местах принудительного содержания.
"Никаких нарушений действующего законодательства установлено не было", — напомнила Гончаренко.