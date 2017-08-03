Губернатор Приамурья: все обращения на "прямую линию" разберут персонально

Губернатор Амурской области Александр Козлов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 августа 2017

Губернатор Амурской области Александр Козлов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 августа 2017

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг – РИА Новости. Губернатор Приамурья Александр Козлов пообещал отдельно разобраться с каждым случаем обращений местных жителей на "прямую линию" президента, профильные министры начнут работу над этим с пятницы.

В четверг президент РФ Владимир Путин поручил Козлову проработать вопросы, которые жители этого региона подняли в ходе "прямой линии". Особое внимание президент обратил на вопросы в сфере здравоохранения и зачитал вопросы местных жителей, которые они задали в ходе "прямой линии". Путин передал Козлову папку с обращениями граждан.

"По каждому случаю в этой папке будем разбираться отдельно и персонально. В пятницу утром профильные региональные министры свяжутся персонально с каждым человеком, все ситуации будем отрабатывать и выяснять причины", — сказал Козлов РИА Новости.

По словам министра здравоохранения Приамурья Николая Тезикова, регион — один из первых на Дальнем Востоке по доступности медицинского обеспечения. "Нет очередей в стационарах, нет явных проблем с получением талонов. Но будем персонально разбираться с каждым вопросом", — заявил министр РИА Новости.