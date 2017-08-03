Памфилова: к выборам надо привлекать не связанных с партиями наблюдателей

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 3 авг — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова считает нужным подключать к наблюдению за выборами и другие общественные институты, напрямую не связанные с партиями, возрождать институт общественного наблюдения.
"И сейчас, фактически, институт общественного наблюдения есть, но он такой сложный — через партии. А мне представляется, что надо подключать и другие общественные институты, впрямую не связанные с партиями", — добавила глава ЦИК.
По её словам, нужно "не только возрождать некоторые хорошие традиции общественного контроля, какие были раньше, но и выводить их на новый качественный уровень".
"Я полагаю, это будет только полезно", — отметила Памфилова.