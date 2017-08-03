Памфилова: к выборам надо привлекать не связанных с партиями наблюдателей

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 3 авг — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова считает нужным подключать к наблюдению за выборами и другие общественные институты, напрямую не связанные с партиями, возрождать институт общественного наблюдения.

"Да, мое глубокое убеждение, что надо", — сказала Памфилова журналистам в ходе молодёжного форума "Территория смыслов на Клязьме", отвечая на вопрос о том, стоит ли, по её мнению, возродить институт общественного наблюдения на выборах.

"И сейчас, фактически, институт общественного наблюдения есть, но он такой сложный — через партии. А мне представляется, что надо подключать и другие общественные институты, впрямую не связанные с партиями", — добавила глава ЦИК.

По её словам, нужно "не только возрождать некоторые хорошие традиции общественного контроля, какие были раньше, но и выводить их на новый качественный уровень".

"Я полагаю, это будет только полезно", — отметила Памфилова.