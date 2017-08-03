В Москве разрабатывают систему мониторинга за ходом программы реновации

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Московские власти начали разрабатывать концепцию мониторинга за ходом исполнения программы реновации в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента экономической политики и развития в четверг.
"Концепция проведения мониторинга за исполнением программы реновации находится в стадии разработки", — рассказали агентству в пресс-службе, отметив, что в этой связи пока преждевременно говорить о механизмах и порядке самого мониторинга.
Так, департамент подготовил и направил в Минстрой РФ проекты федеральных правовых актов, которыми предлагается оптимизировать существующие процедуры технологического присоединения к сетям в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и в области расчета платы за технологическое присоединение к указанным сетям.