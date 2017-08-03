В Москве разрабатывают систему мониторинга за ходом программы реновации

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Московские власти начали разрабатывать концепцию мониторинга за ходом исполнения программы реновации в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента экономической политики и развития в четверг.

Первого августа мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление "О программе реновации жилищного фонда в городе Москве", согласно которому установил, что департамент экономической политики столицы будет осуществлять постоянный мониторинг исполнения программы реновации.

"Концепция проведения мониторинга за исполнением программы реновации находится в стадии разработки", — рассказали агентству в пресс-службе, отметив, что в этой связи пока преждевременно говорить о механизмах и порядке самого мониторинга.

В ведомстве напомнили, что координатором программы реновации является департамент градостроительной политики, при этом департамент экономической политики вместе с другими ведомствами принимает активное участие в разработке нормативно-правовой базы для успешной реализации программы.

Так, департамент подготовил и направил в Минстрой РФ проекты федеральных правовых актов, которыми предлагается оптимизировать существующие процедуры технологического присоединения к сетям в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и в области расчета платы за технологическое присоединение к указанным сетям.