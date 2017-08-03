Собянин рассказал, что доходы москвичей растут даже с учетом инфляции

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Доходы жителей Москвы растут даже с учетом инфляции, падение прошлых лет не компенсировано, но тренд положительный, а такого, как сейчас, роста налоговых поступлений в бюджет не было с 2011 года, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Не может не радовать и то, что хотя бы немного, но все-таки растут доходы населения. В прошлом году мы увидели несколько процентов роста даже с учетом инфляции, и в этом году небольшой рост", — сказал Собянин на встрече с главой российского правительства.

Он отметил, что падение, которое было в предыдущие годы, еще не компенсировано. "Тем не менее, мы вышли на положительный тренд, и это, конечно, дорогого стоит", — сообщил столичный мэр.

По его словам, косвенно это подтверждается и объемом розничной торговли: в прошлом году было абсолютное падение, в этом – номинальный рост 5%. "Это косвенно видно и по заполняемости торговых помещений, офисных помещений – везде идет позитивная динамика. Пожалуй, самый очевидный показатель – это поступление налогов: налога на прибыль, подоходного налога", — сказал мэр. "Такого роста поступлений в бюджет не было с 2011 года, со времен, когда мы вышли из кризиса 2009-2010 года. Очень похожий тренд по динамике, по объему, по процентам. Надеюсь, что этот тренд и эти показатели сохранятся до конца года. Можем констатировать, что мы перешли уже не только в нейтральную, но в позитивную фазу роста", — отметил Собянин.

Со своей стороны Медведев заявил, что наблюдаемый восстановительный рост в Москве — это очень хорошо, потому что российская столица – крупнейший мегаполис и "общестрановой драйвер развития".

"По поводу роста реальных доходов, не говоря уже о том, что доходы растут естественно, и в номинале – на более солидные цифры – это тоже позитивная тенденция. Конечно, было бы хорошо все это закрепить", — сказал Медведев.