ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 авг — РИА Новости. Предприниматели должны освобождаться от заключения под стражу, если правоохранительные органы не ведут в их отношении активных следственных действий, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, "это нужно отработать Верховному суду и Генпрокуратуре, если потребуется, внести изменения в закон". Главное, подчеркнул президент, чтобы решения были приняты оперативно. Путин отметил, что действующее законодательство предусматривает особый порядок применения мер, обеспечивающих проведение следствия в отношении предпринимателей.
"Но правоохранительные органы часто обходят эту статью путем возбуждения дел по другим статьям, в том числе по мошенничеству, и следствие ведется очень долго", — пояснил президент и добавил, что "время от времени, спустя период, предусмотренный законом" правоохранители обращаются в суд за продлением срока содержания под стражей.