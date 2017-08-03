ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 авг — РИА Новости. Предприниматели должны освобождаться от заключения под стражу, если правоохранительные органы не ведут в их отношении активных следственных действий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Часто при обращении в суд за продлением (меры пресечения) представители следствия не предъявляют убедительных доказательств того, что следствие вообще ведется, что предпринимаются следственные действия. Считаю абсолютно обоснованным, если при отсутствии активных действий по ведению следствия граждане, находящиеся под арестом, имею в виду предпринимателей, будут от заключения под стражу освобождены", — сказал Путин на совещании, посвященном реализации крупных проектов на Дальнем Востоке.

По его словам, "это нужно отработать Верховному суду и Генпрокуратуре, если потребуется, внести изменения в закон". Главное, подчеркнул президент, чтобы решения были приняты оперативно. Путин отметил, что действующее законодательство предусматривает особый порядок применения мер, обеспечивающих проведение следствия в отношении предпринимателей.

"Но правоохранительные органы часто обходят эту статью путем возбуждения дел по другим статьям, в том числе по мошенничеству, и следствие ведется очень долго", — пояснил президент и добавил, что "время от времени, спустя период, предусмотренный законом" правоохранители обращаются в суд за продлением срока содержания под стражей.