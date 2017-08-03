В Минэкономразвития рассказали о причинах роста уровня смертности

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Показатели смертности населения РФ возросли в 2016 году из-за поздней госпитализации пациентов, дефицита и недостаточной квалификацией медицинских работников первичного звена здравоохранения и несвоевременным обращением населения за медицинской помощью, следует из годового доклада Минэкономразвития о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм РФ, опубликованного в четверг.

В докладе отмечается, что результаты оценки достижения плановых значений показателей ряда государственных программ показали ухудшение по сравнению с прошлым годом, в частности, показатели госпрограммы "Развитие здравоохранения" по итогам 2015 года были выше среднего уровня, а по итогам 2016 года — ниже среднего уровня.

"В качестве основной причины отметим недостижение целевых значений. Так, в связи с низкой активностью первичного звена здравоохранения по раннему выявлению и профилактике (в том числе, по раннему выявлению онкологических заболеваний, по профилактике острого гепатита В), поздней госпитализацией пациентов с острыми нарушениями в профильные отделения, дефицитом и недостаточной квалификацией медицинских кадров, в первую очередь первичного звена здравоохранения, несвоевременным обращением населения за медицинской помощью, в 2016 году наблюдается увеличение показателей "Смертность от всех причин (на 1000 населения)" (план – 12,3 человек, факт – 12,9 человека)", — говорится в документе.

Согласно докладу, о низкой эффективности работы первичного звена здравоохранения в ряде регионов свидетельствует высокая доля госпитализации по экстренным показаниям, превышающая среднероссийский показатель в два и более раз, что составляет 11,2% от всех госпитализированных.

"Обращаем внимание, что указанное обоснование недостижения плановых значений, установленных в сфере здравоохранения, также было указано в 2014 и 2015 годах, что говорит о низкой эффективности ответственного исполнителя по разработке мер, направленных на решение данных проблем", — отмечается в документе.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что жители почти 10 тысяч населенных пунктов в России имеют ограничения по доступности медицинской помощи. При этом она отметила, что две тысячи новых медицинских объектов, построенных за последние несколько лет — это объекты именно первичного звена и сельской медицины.