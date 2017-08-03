Путин поручил проработать меры для предотвращения системных энергосбоев

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго проанализировать ситуацию и подготовить меры для предотвращения системных сбоев в электроэнергетике страны и доложить об этом председателю правительства Дмитрию Медведеву.

Во вторник в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных ЛЭП, вследствие чего объединенная энергосистема Дальнего Востока разделилась на две части, в одной из которых наблюдался избыток мощности, в другой – дефицит. Вынужденно снизили нагрузку ряд электростанций. На пике сбоя без электричества оставались более 1,5 миллиона человек. Согласно информации от Минэнерго РФ, первопричиной сбоя стало короткое замыкание на одной из линий электропередачи.

Кроме того, в пятницу, 29 июля, подача электричества в Крыму прекратилась днем из-за отключения линий электропередачи. По предварительным данным Минэнерго, причиной сбоя стали установившиеся аномально высокие температуры воздуха в Краснодарском крае.

"Я хотел бы сказать, что в целом, если говорить о таких системных авариях, у нас наблюдается сокращение их количества из года в год. Если в 2016 году у нас было примерно 52 таких аварии, то за первое полугодие 2017 года всего пять произошло аварий", — заявил Новак на совещании по вопросам реализации крупных инвестпроектов в ДФО.

"Тем не менее это означает, что мы должны все равно проанализировать текущую ситуацию и максимально снизить риски такого веерного, каскадного отключения, которое касается большого числа потребителей… Все необходимые мероприятия будут проведены, чтобы минимизировать такие случаи", — сказал глава Минэнерго РФ.

"Проанализируйте это все, доложите председателю правительства не только с выявлением причин, но и с предложениями, как вы сейчас сказали, мероприятий, которые бы не допускали бы подобных сбоев", — ответил на это Путин.