"Собеседник" отсудил у НТВ 300 тысяч рублей за интервью Джигарханяна

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску компании "Собеседник-медиа", учредителя еженедельника "Собеседник", решил взыскать с телекомпании НТВ и производителя программ для нее ООО "ППК" 300 тысяч рублей за незаконное использование принадлежащего истцу фрагмента видеоинтервью известного актера Армена Джигарханяна.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, непосредственно с НТВ суд взыскал 100 тысяч рублей, со второго ответчика, производителя программы "Новые русские сенсации", в которой был использован спорный фрагмент, — 200 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования частично – "Собеседник" просил выплатить ему 1 миллион рублей.

Как пояснил представитель истца в суде, в передаче под названием "Роковая блондинка", вышедшей в эфир в 2014 году, был использован фрагмент аудиовизуального произведения, принадлежащего "Собеседнику" и ранее опубликованного на сайте издания. В доказательство истец представил служебное задание на съемку интервью и письменное согласие Джигарханяна на его публикацию. Видеофрагмент был использован ответчиками без указания автора и источника заимствования.

Представитель НТВ иск не признал, заявив, что фрагмент был использован в качестве цитирования в информационных целях, в таком случае российское законодательство разрешает свободное использование. Представитель телеканала также сообщил, что программа была произведена вторым ответчиком, который гарантировал отсутствие нарушений прав третьих лиц. Представитель ППК в суд в четверг не пришел.

Решение суда первой инстанции вступит в силу через месяц, если на него не будут поданы апелляционные жалобы.