В Кремле прокомментировали ситуацию с журналистом "Новой газеты" Нурматовым

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Кремль обращал внимание миграционных властей на ситуацию о выдворении журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова из России, но ситуация непростая, есть нарушения, на которые сложно закрыть глаза, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Басманный суд Москвы в среду постановил выдворить из РФ Нурматова, являющегося корреспондентом "Новой газеты", за нарушение миграционного законодательства. Как сообщала газета на своем сайте, Нурматов, которому ранее было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали во вторник в Москве рядом с редакцией.

"Мы обращали на эту проблему внимание наших миграционных и иных властей, нам известно о существовании этого вопроса. Но, скажем так, ситуация очень сложная, и ряд факторов не позволяет, скажем так, закрыть глаза на ряд нарушений, который имеет место", — сказал Песков.