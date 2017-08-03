Володин рассказал, куда поедет в отпуск

ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 3 авг – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в свой отпуск поедет в родной Саратов, а также в Крым.

Госдума 21 июля завершила весеннюю сессию. После этого депутаты должны отправиться в регионы для работы с избирателями, в августе у народных избранников будет время для отпусков. Первое пленарное заседание осеней сессии состоится в начале сентября.

В ходе всероссийского молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме" один из участников спросил у Володина, как он планирует провести свой отпуск.

"Обязательно поеду на Волгу, в свой родной округ Саратов. Для меня это отдых и общение с моими гражданами… Обязательно Волга, Саратов и Крым", — ответил Володин.

По словам спикера ГД, в данных регионах России ему удается совместить как отдых и общение с близкими, так и работу с избирателями.