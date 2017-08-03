Володин рассказал, куда поедет в отпуск
ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 3 авг – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в свой отпуск поедет в родной Саратов, а также в Крым.
Госдума 21 июля завершила весеннюю сессию. После этого депутаты должны отправиться в регионы для работы с избирателями, в августе у народных избранников будет время для отпусков. Первое пленарное заседание осеней сессии состоится в начале сентября.
В ходе всероссийского молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме" один из участников спросил у Володина, как он планирует провести свой отпуск.
"Обязательно поеду на Волгу, в свой родной округ Саратов. Для меня это отдых и общение с моими гражданами… Обязательно Волга, Саратов и Крым", — ответил Володин.
По словам спикера ГД, в данных регионах России ему удается совместить как отдых и общение с близкими, так и работу с избирателями.
Тарханкутский национальный природных парк занимает порядка десяти тысяч гектаров земли в западной части Черноморского района Крыма. Считается, что море здесь самое чистое на полуострове.
Из-за большой выдвинутости Тарханкутского полуострова в Черное море, климат здесь более мягкий, лето на побережье менее жаркое, а зима теплее, чем в других местах равнинного Крыма.
Курортным центром Тарханкута является поселок Оленевка. Его белоснежные пляжи раскинулись на берегах Караджинской бухты.
Скалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте.
На Тарханкут приезжает много любителей виндсерфинга и кайтсерфинга, которым на руку географическое расположение парка и ветра, меняющие здесь направление два раза в сутки.
Жить на территории парка можно в палаточных лагерях, расположенных в балке Большой Кастель и на Атлешском побережье.
Джангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму.
В многочисленных бухтах парка размещаются автокемпенги, которые работают весь курортный сезон.
Летний сезон начинается на мысе Тарханкут во второй половине мая и заканчивается в конце сентября.
Тарханкутский маяк, построенный в 1816 году, является уникальным историческим памятником архитектуры.
На территории парка сохранились не паханые участки настоящих степей, крупнейшие по площади в Крыму. Здесь растут шесть краснокнижных видов ковыля.
Тарханкут является "меккой" для любителей дайвинга. Начинающие аквалангисты могу познакомиться здесь с подводными обитателями мыса и посетить подводную "Аллею вождей", а дайверы-профессионалы - исследовать подводные гроты и пещеры, которыми изобилует тарханкутское побережье. Любителей экстрима под водой ждут затонувшие корабли.