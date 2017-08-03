Кузнецова собрала данные о 400 случаях незаконного вывоза детей за рубеж

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова располагает информацией о более чем 400 случаях незаконного вывоза российских детей за границу, в том числе в Ирак и Сирию, сообщает аппарат Кузнецовой в четверг.

Отмечается, что Кузнецова направила запрос всем региональным детским омбудсменам с просьбой предоставить информацию о поступающих обращениях граждан в связи с незаконным вывозом детей, в том числе в Сирию, Ирак и другие проблемные регионы, в январе этого года.

"После обобщения полученной информации составлен итоговый список таких детей (более 400 случаев). Данная информация в свою очередь направлена в МИД России, ФСБ России, Минобороны России", – говорится в сообщении.

На сайте RT ранее сообщалось о 48 несовершеннолетних, которых российские власти пытаются вернуть из Ирака. В сообщении отмечалось, что детей вывезли из России в Ирак и Сирию родители, подвергшиеся влиянию "Исламского государства"*, и сейчас несовершеннолетние находятся в приютах Мосула.

Кузнецова заявила о своей готовности оказать максимальное содействие в размещении и устройстве российских детей, попавших в приюты иракского Мосула, после их возвращения на родину.

*Террористическая организация, запрещенная в России