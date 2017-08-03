Московские власти хотят сделать такси доступнее

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Такси в российской столице становится все более доступным и комфортным, город продолжит развивать этот вид транспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Возрожденное московское такси с каждым годом становится все более доступным, комфортным и безопасным для пассажиров. Сегодня его услугами ежедневно пользуются 715 тысяч москвичей и гостей столицы, а среднее время подачи автомобиля сократилось до 5-7 минут", — зачитал замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин приветственное слово Собянина к участникам пятого международного Евразийского форума "Такси".

В сообщении Собянина подчеркивается, что правительство столицы уделяет большое внимание поддержке "цивилизованной таксомоторной деятельности, созданию для нее удобной городской инфраструктуры".

По словам мэра, власти города продолжат вместе с таксомоторным сообществом заниматься развитием такого вида городского транспорта.