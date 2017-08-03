В России предложили заменить публичные слушания на общественные обсуждения

МОСКВА, 3 авг — РИА Недвижимость. Общественные обсуждения могут прийти на смену механизму публичных слушаний, заявил в интервью РИА Недвижимость министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

По его словам, законопроект, предлагающий это, уже внесен в Госдуму РФ.

"Разница в том, что публичные слушания предусматривают только личное общение. При этом иногда у граждан нет возможности приехать в место проведения слушаний, а иногда им не хватает места в зале проведения слушаний. Как результат – не только не получается выявить мнение большинства по тому или иному градостроительному вопросу, так еще на слушаниях начинают паразитировать разные компании, специализирующиеся на "правильном" проведении этих мероприятий и заполнении зала "нужными" людьми", – посетовал собеседник агентства.

По его словам, общественные обсуждения в России, в отличие от публичных слушаний, можно будет проводить в интернете и в многофункциональных центрах. При этом организаторов обсуждений обяжут фиксировать в протоколе список участников и указывать их регистрацию.

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