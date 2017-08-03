В России насчитывается около 46 тысяч обманутых дольщиков

МОСКВА, 3 авг — РИА Недвижимость. Количество обманутых дольщиков в России, не считая людей, пострадавших от банкротства группы "СУ-155", достигает 46 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Недвижимость в четверг министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

Он уточнил, что речь идет о людях, внесенных в соответствующие федеральные и региональные реестры.

По словам Меня, пострадавшие соинвесторы купили жилье в 785 объектах, расположенных в 69 субъектах РФ. "При этом почти половина обманутых дольщиков сосредоточена в 10 регионах", – констатировал министр.

Еще около 30 тысяч человек не получили квартиры из-за банкротства "СУ-155", напомнил он.

"За некоторые регионы я спокоен: например, с серьезной уверенностью власти Москвы в лице заммэра Марата Хуснуллина обещают мне закрыть вопрос с обманутыми дольщиками, причем они четко понимают, как это сделать. В других субъектах ситуация очень разная, но после многочисленных парламентских слушаний все свою ответственность понимают", – отметил Мень.

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