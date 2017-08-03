Володин рассказал, что делает депутата счастливым

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 3 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что счастье для депутата заключается в помощи людям.

На всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов" участники подняли вопрос о счастье, и Володина попросили ответить, что является счастьем для него.

"Счастье — это любить свою работу… А для депутата счастье, когда он может помочь человеку. Если он от этого получает счастье и вдохновение, то значит это его призвание", — ответил спикер.

Образовательный форум "Территория смыслов" ежегодно проходит на Клязьме с 2015 года. В нем участвуют молодые преподаватели, специалисты в области гуманитарных и технических наук, правозащитники, политики, ученые.