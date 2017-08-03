Заказы у мастера, на чью блесну Путин в Туве поймал щуку, выросли вдвое

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Красноярский мастер Александр Прокофьев, на чью блесну президент России Владимир Путин поймал 21-килограммовую щуку, рассказал, что после той рыбалки заказы на его снасти выросли в два раза.

В 2013 году на рыбалке в Туве Путин поймал 21-килограммовую щуку на блесну, которую ему дал местный егерь. Блесна была изготовлена на малом семейном предприятии "Царь-рыба" в Красноярске. До этого рыба долгое время не клевала. После президент пообещал выслать производителю блесны фото.

Во вторник сообщалось, что президент планирует съездить на рыбалку в Южной Сибири по пути на Дальний Восток.

"С того момента как Путин поймал щуку на мою блесну, производство выросло в два раза. Есть даже заказы из-за рубежа – Германии, Румынии, Белоруссии и Украины. Но пока разовые – чтобы развиваться в этом направлении, нужна реклама", — сказал Прокофьев РИА Новости.

Он сообщил, что блесны, которые Путин использует во время рыбалки в Туве, закупает местная туристическая фирма.

"Естественно сам президент не идет в магазин. Блесны по весне закупает турфирма из Тувы. С представителем мы встречаемся на выставках или других мероприятиях. Естественно никто перед самым приездом президента не бежит ко мне за покупками – все делает заранее", — отметил Прокофьев.