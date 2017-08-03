На 89 станциях московского метро появились новые турникеты

Пассажиры проходит через турникеты в вестибюле одной из станций Московского метрополитена. Архивное фото

Пассажиры проходит через турникеты в вестибюле одной из станций Московского метрополитена. Архивное фото

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В этом году на 89 станциях столичной подземки поставили новые турникеты с прозрачными створками. Автоматику обновили на "Алтуфьево", "Динамо", "Автозаводская", "Октябрьское поле", "Юго-Западная", "Царицыно", "Пушкинская" и других. Всего в метро заменили более 1,7 тысячи турникетов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Турникеты с высокими прозрачными створками более эстетичны, безопасны и являются эффективным барьером против безбилетников. Кроме того, один из турникетов в линейке шире, чем остальные. Через него будет удобно проходить пассажирам с детскими колясками и большими сумками ", — говорится в сообщении.

Также на новых турникетах предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и смартфонов.

В ближайшее время они появятся на одной из самых загруженных станций подземки — "Выхино". Работа по замене старых турникетов продолжится до конца года.