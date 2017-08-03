В реставрируемом павильоне на ВДНХ нашли скрытые барельефы

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Скрытые барельефы с дояркой и свинаркой нашли в павильоне "Химия" на ВДНХ, сообщается на официальном портале московского мэра и правительства.

Уточняется, что два барельефа посетители смогут увидеть после завершения реставрации.

"В рамках масштабной реконструкции ВДНХ в павильоне №6 "Химия" идут реставрационные работы на фасадах. При разборе кирпичной кладки специалисты обнаружили барельефы, которые украшали стену здания с 1954 по 1969 год. Скульптурная композиция находится в хорошем состоянии, после реставрации ее смогут увидеть посетители", — говорится в сообщении.

Отмечается, что построенный в 1954 году павильон №6 изначально представлял Литовскую ССР, где располагались стенды лучших колхозов и коневодческих ферм, фотографии, панно с историей Литвы, а также достижения республики в области здравоохранения, науки и культуры. Для внешней отделки павильона использовались породы камня, добываемые в Литве, и керамика, а одну из стен фасада украшали барельефы на сельскохозяйственную тему. Согласно сообщению, в 1963 году павильону дали другое название — "Академия наук СССР. Химия". Поскольку стилистика барельефов не вписывалась в новую концепцию здания, в 1969 году их заложили кирпичной кладкой.

Проектировщики были уверены, что барельефы к настоящему моменту либо полностью уничтожены, либо в безнадежном состоянии, и реставраторам придется воссоздавать их с нуля.

Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов заявил, что "сюжетные барельефы: один с изображением доярки и свинарки, а другой, прославляющий богатый урожай фруктов, овощей и злаковых культур Литовской республики, — представляют собой действительно ценные произведения искусства.

По его словам, "это настоящий подарок, как и в целом все павильоны ВДНХ, которые открывают для нас фрагменты нашей истории".

После проведения всех реставрационных работ павильону "Химия" должны вернуть его первоначальный вид, и обнаруженные барельефы снова будут доступны для посетителей ВДНХ. Планируется, что все фасадные работы в здании завершатся к весне 2018 года, после чего здесь откроется торгово-выставочный центр Абхазии.