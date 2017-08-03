БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где в четверг проведёт совещание по реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Свою рабочую поездку глава государства начнет с посещения строящегося Амурского газоперерабатывающего завода. Как рассказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пояснения в ходе посещения Путину будет давать глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Далее Путин отправится на Нижне-Бурейскую ГЭС, где в его присутствии состоится запуск трёх агрегатов.

После чего там же состоится совещание по реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

После визита в Благовещенск, по словам Пескова, в четверг поздно вечером президент улетит в Улан-Удэ.