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Общество

Кабмин утвердил паспорт проекта "Новые кадры современного здравоохранения"

07:5703.08.2017
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРабота врача. Архивное фотоРабота врача. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Правительство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта "Новые кадры современного здравоохранения", сообщается на сайте кабмина.

Глаз человека. Архивное фото
© Fotolia / Maxsim
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"По итогам заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 26 июля 2017 года утвержден паспорт приоритетного проекта "Новые кадры современного здравоохранения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевая цель проекта — обеспечить отрасль квалифицированными специалистами за счет внедрения новой процедуры допуска специалистов к профессиональной деятельности, аккредитации специалистов, и внедрить систему непрерывного дополнительного профессионального образования врачей с использованием интерактивных образовательных модулей.

Реализация приоритетного проекта позволит сформировать систему непрерывного медицинского образования специалистов и перейти на принципиально новый механизм допуска к профессиональной деятельности, что должно значительно повысить уровень профессиональных компетенций медицинских работников и обеспечить отрасль квалифицированными специалистами.

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© РИА Новости / Мария Шустрова
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Согласно документу, к 2020 году через процедуру аккредитации должны получить допуск к профессиональной деятельности 25% специалистов, а в 2025 году — 100% специалистов. Для этого в 2018 году будет обеспечено функционирование 97 аккредитационно-симуляционных центров, в 2019 году — 105 центров, а в 2025 году — 114. Добавляется, что уже в 2017 году 20% врачей будут получать непрерывное дополнительное профессиональное образование с использованием интерактивных образовательных модулей; в 2019 году их доля должна составить 60%, а в 2025 году — 99%.

Уточняется, что к концу 2019 года будет разработано 64 актуализированных образовательных стандарта подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры с учетом требований профессиональных стандартов. Уже в 2017 году будет разработано 1000 интерактивных образовательных модулей, включенных в систему непрерывного медицинского образования, в 2019 году таких модулей должно быть не менее 3000, а в 2025 году — 5000.

Срок реализации проекта: с июля 2017 года по 2025 год (включительно).

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Вячеслав Гаджиев
Старое, хорошее, разрушили. Теперь стараются что то сделать новое. Только вот не получается. Стратегов в правительстве полно, только здравоохранение от этого "хромать" стало на обе ноги.
08:18
03.08.2017
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