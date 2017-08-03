МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Правительство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта "Новые кадры современного здравоохранения", сообщается на сайте кабмина.

"По итогам заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 26 июля 2017 года утвержден паспорт приоритетного проекта "Новые кадры современного здравоохранения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевая цель проекта — обеспечить отрасль квалифицированными специалистами за счет внедрения новой процедуры допуска специалистов к профессиональной деятельности, аккредитации специалистов, и внедрить систему непрерывного дополнительного профессионального образования врачей с использованием интерактивных образовательных модулей.

Реализация приоритетного проекта позволит сформировать систему непрерывного медицинского образования специалистов и перейти на принципиально новый механизм допуска к профессиональной деятельности, что должно значительно повысить уровень профессиональных компетенций медицинских работников и обеспечить отрасль квалифицированными специалистами.

Согласно документу, к 2020 году через процедуру аккредитации должны получить допуск к профессиональной деятельности 25% специалистов, а в 2025 году — 100% специалистов. Для этого в 2018 году будет обеспечено функционирование 97 аккредитационно-симуляционных центров, в 2019 году — 105 центров, а в 2025 году — 114. Добавляется, что уже в 2017 году 20% врачей будут получать непрерывное дополнительное профессиональное образование с использованием интерактивных образовательных модулей; в 2019 году их доля должна составить 60%, а в 2025 году — 99%.

Уточняется, что к концу 2019 года будет разработано 64 актуализированных образовательных стандарта подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры с учетом требований профессиональных стандартов. Уже в 2017 году будет разработано 1000 интерактивных образовательных модулей, включенных в систему непрерывного медицинского образования, в 2019 году таких модулей должно быть не менее 3000, а в 2025 году — 5000.

Срок реализации проекта: с июля 2017 года по 2025 год (включительно).