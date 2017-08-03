Автосеконд-хенд: выбираем подержанные Hyundai Solaris и Kia Rio

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. К выбору подержанного автомобиля нужно подходить тщательнее, чем к приобретению нового. Даже после всего двух-трех лет эксплуатации машины вероятность поломок и других неприятных неожиданностей сильно возрастает. РИА Новости продолжает цикл материалов, в которых рассказывает будущим автовладельцам о достоинствах и недостатках разных моделей на рынке секонд-хенда.

На этот раз предметом нашего изучения стали "близнецы" Hyundai Solaris и Kia Rio. С технической точки зрения они почти полностью идентичны, а с точки зрения продаж являются бестселлерами российского рынка новых иномарок. В феврале этого года вышел Solaris второго поколения, а в начале августа на покой отправился третий Rio, уступив место четвертой генерации модели. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса в России, с 2011 года автосалоны покинули более 1,2 миллиона экземпляров этих корейских машин, тысячи сейчас ждут своих вторых или третьих владельцев на сайтах по продаже подержанных автомобилей.

Если новый Solaris в среднем стоит 770 тысяч рублей, то цена автомобиля б/у составляет 560 тысяч, а машины до рестайлинга (выпущенные в 2010-2014 годах) обойдутся примерно в 440 тысяч рублей. Kia Rio всегда был чуть дороже: новые стоят в среднем 830 тысяч, а подержанные — 475 тысяч до обновления (2011-2015 годы) и около 600 тысяч после.

Просто я работаю таксистом

Не последнюю роль в популярности Hyundai Solaris и Kia Rio играют закупки таксопарков: эти машины обожают водители Uber и "Яндекс", их можно встретить у железнодорожных вокзалов и аэропортов. Неприхотливые "корейцы" проезжают за один год минимум по 60 тысяч километров, поэтому их владельцы, в числе которых нередко и сами таксопарки, часто прибегают к нелегальным схемам и скручивают пробег.

Первый и главный совет — внимательно изучить паспорт транспортного средства: если увидели в списке владельцев юридическое лицо, лучше сразу разворачивайтесь и ищите другой экземпляр. Но машины из такси не всегда зарегистрированы на организации, часто ими пользуются индивидуальные предприниматели с лицензией (или просто "бомбилы"). Поэтому нужно внимательно осмотреть понравившийся экземпляр снаружи и внутри. Машину с реальным пробегом в пару сотен тысяч километров выдадут кузов и отделка салона. Как водится у бюджетных моделей, краска у первого поколения Hyundai Solaris и Kia Rio третьей генерации царапается от любого чувствительного прикосновения. Металл на этих машинах очень тонкий и может помяться даже от несильного нажатия. От ржавчины обе модели защищены везде, кроме крыши, — там со временем вспучивается краска и образуются очаги коррозии. Но если нашли детали, которые сильно отличаются от остальных в худшую сторону, будьте уверены, что эта машина побывала в ДТП.

© Фото : Kia Автомобиль Kia Rio © Фото : Kia Автомобиль Kia Rio

Особое внимание — салону. Отделка Hyundai Solaris и Kia Rio с пробегами более 100 тысяч километров быстро приходит в негодность: серебристый пластик повсеместно облезает, лакированные панели царапаются от обычной пыли, кнопки начинают скрипеть при нажатии, обивка сидений истирается. Обычно автомобили первых годов выпуска грешат многими "детскими болезнями", и наша парочка — не исключение почти во всем, кроме кожаного руля. У ранних экземпляров рулевое колесо начинало облезать к 50-90 тысячам километров пробега, у тех, что выпущены позже, — и вовсе через 10 тысяч. Дилеры меняли их по гарантии, а потом стали просто перетягивать кожзамом. Новая оплетка оказалась гораздо долговечнее.

© Фото : Kia Rio Салон автомобиля Kia Rio © Фото : Kia Rio Салон автомобиля Kia Rio

Часто владельцы жалуются на лобовое стекло, которое быстро "замыливалось" и иногда даже лопалось в сильный мороз из-за включенной печки. Перед покупкой стоит также проверить крепления дверей и то, как они открываются и закрываются, а еще обратить внимание на исправность приборной панели и мультимедийной системы: нередки случаи, когда их меняли по гарантии из-за глюков. Но в целом обладатели этих машин даже с большими пробегами по большей части хвалят их за надежность и отсутствие отваливающихся деталей в салоне.

Амортизаторы "виляют" "Солярисом"

Первым в продажу поступил Hyundai Solaris, и в его адрес тут же посыпались нарекания со стороны владельцев за слишком хлипкую заднюю подвеску. Суть в том, что на ранних седанах при резких перестроениях сильно заносило корму, автомобиль уводило в разные стороны при переезде "лежачих полицейских" и даже при попадании колес в небольшие ямы. Корнем зла тогда признали корейские амортизаторы Mando и пружины. Поставщики несколько раз меняли жесткость этих узлов, но полностью разобраться с проблемой удалось лишь после рестайлинга в мае 2014 года.

© Фото : Hyundai Автомобиль Hyundai Solaris © Фото : Hyundai Автомобиль Hyundai Solaris

Вряд ли хоть один из тех "виляющих" Solaris дожил до наших дней, не сменив передние и задние амортизаторы с пружинами. Но поинтересоваться у владельца все же стоит, не поставил ли он те же самые стойки снова. Kia Rio появился на год позже, чем "Солярис", и был лишен этой неприятности.

Еще одна ахиллесова пята что Rio, что Solaris — рулевая рейка. На машинах до обновления она начинала издавать неприятные постукивания уже при небольших пробегах. На качество управляемости это никак не влияло, а ремонта по гарантии у официального дилера обычно хватало на несколько тысяч километров, а затем постукивания появлялись снова. Большинство хозяев "корейцев" просто закрывали глаза на эту проблему, некоторые меняли рулевую рейку в сборе, после чего следовала процедура корректировки углов схода-развала. Если попадется машина с большим пробегом, но без лишних стуков, скорее всего, рейка уже отремонтирована или заменена.

© Фото : Kia Автомобиль Kia Rio © Фото : Kia Автомобиль Kia Rio

В остальном подвески Hyundai и Kia не требуют особого внимания. Расходные элементы служат не меньше и не дольше положенного им срока: для машин с пробегом около 100 тысяч километров и больше необходима тщательная диагностика на сервисе, если пробег меньше, то внимательней стоит отнестись к автомобилям до обновления (2014-2015 годы), у которых некоторые элементы служили меньший срок, чем у моделей после рестайлинга.

Легкий выбор

На протяжении всего жизненного цикла первого поколения Hyundai Solaris и третьей генерации Kia Rio обоим автомобилям полагались всего два бензиновых атмосферных двигателя серии Gamma: 1,4-литровый мощностью 107 л.с. и 135 Нм и 1,6-литровый с отдачей 123 л.с. и 155 Нм. С технической точки зрения оба мотора являются "близнецами" и различаются только объемом камеры сгорания и ходом поршня. Оба производились на совместном китайско-корейском предприятии Beijing Hyundai Motor Co. в Пекине, где младшему агрегату присвоили индекс G4FA, старшему — G4FC. Если смотреть на рынок подержанных автомобилей, то более 60% предложений относится к агрегату объемом 1,6 литра.

© Фото : Kia Двигатель автомобилья Kia Rio © Фото : Kia Двигатель автомобилья Kia Rio

Оба двигателя оснащены цепным приводом газораспределительного механизма (ГРМ) с натяжителем, неприхотливы и способны переваривать бензин с октановым числом АИ-92. Объем масла (вязкость от 0W-30 до 5W-40) при замене составляет 3,3 литра.

До 100 тысяч километров пробега беспокоиться о моторах не стоит, но после нужно обязательно проверить степень натяжения цепи ГРМ (и следить за этим каждые 50-100 следующих тысяч километров). Ее обрыв грозит загибанием клапанов, а ремонт повлечет за собой большие траты, включая полную замену блока цилиндров. Стук цепи ГРМ на непрогретом моторе — не проблема, а особенность работы агрегатов. Если стук продолжается и на горячем моторе, нужно срочно отрегулировать зазоры клапанов. Но делать это лучше заранее — раз в 70-90 тысяч, так как моторы лишены гидрокомпенсаторов.

© Фото : Hyundai Салон автомобиля Hyundai Solaris © Фото : Hyundai Салон автомобиля Hyundai Solaris

Некоторые владельцы жалуются на вибрации руля на заведенной машине. Опасаться этого не нужно: таким образом устроены крепления двигателя к кузову. Если обслуживать агрегаты вовремя, то они прослужат не одну и даже не две сотни тысяч километров.

Нелегкий выбор

Hyundai Solaris и Kia Rio до обновления (2014 и 2015 год соответственно) оснащались исключительно пятиступенчатыми механическими трансмиссиями либо четырехступенчатым "автоматом". Причем перевес на стороне "механики" M5CF1-1 — таких машин в продаже около 60%. Однако и проблем с ней владельцы имели немало. Самая частая — текущий сальник первичного вала, для замены которого приходилось полностью разбирать коробку. У некоторых "счастливчиков" возникал шум от картера сцепления при нажатии педали на холостом ходу. Дело в том, что на некоторых трансмиссиях в картере зияло отверстие, которое не несло никакой функциональной нагрузки, зато собирало грязь. В инструкции для дилеров предписывалось замазывать эту таинственную дыру эпоксидной шпатлевкой, после чего шумы пропадали.

© Фото : Kia Четырехступенчатая АКПП в Kia Rio © Фото : Kia Четырехступенчатая АКПП в Kia Rio

Автоматическая трансмиссия A4CF1 досталась "Солярису" и "Рио" от Mitsubishi и, по сути, была копией агрегата F4A42, разработанного японцами в 1997 году. Помимо того, что он адаптивный, то есть подстраивает время переключения под манеру езды водителя, он еще и весьма надежный. Однако в отдельных случаях на пробегах 70-140 тысяч рассыпался подшипник паразитной шестерни главной пары, что приводило к капитальному ремонту коробки. Выявить неисправность на ранних этапах помогают "пинки" при переключениях и посторонние шумы. Коробка не любит грязное масло, поэтому раз в пять лет рекомендуется его полная замена.

После обновления парочки для двигателя объемом 1,6 литра были предложены новые шестиступенчатые "механика" M6CF1 и "автомат" A6GF1. Ручная коробка передач была доработана и лишилась своих самых распространенных болезней, поэтому такие Kia Rio и Hyundai Solaris можно брать без опаски.

© Фото : Kia Шестиступенчатая АКПП в Kia Rio © Фото : Kia Шестиступенчатая АКПП в Kia Rio

Получив две дополнительные ступени, автоматическая трансмиссия осталась верна свежему маслу. Менять его по-прежнему необходимо ближе к 80-100 тысячам пробега, все зависит от манеры езды: чем агрессивней водитель, тем раньше потребуется замена. А если резкие разгоны происходят постоянно, то придется чинить гидротрансформатор. Ближе к полутора сотням километров требуется замена прокладок и сальников.

Безопасность

Краш-тесты по методике Euro NCAP проводились изданием "Авторевю" только в 2011 году и только с Hyundai Solaris. Но, учитывая одинаковую силовую структуру кузовов обеих моделей, результаты можно смело применить и к Kia Rio.

Для испытаний была выбрана машина в базовой комплектации с одной подушкой безопасности и преднатяжителями ремней безопасности. На скорости 64 км/ч автомобиль врезался в сминаемый барьер с 40-процентным перекрытием и… заработал 8,5 балла из 16 возможных. Это равносильно всего двум звездочкам Euro NCAP из пяти. Эксперты отметили надежную защиту головы водителя, но в то же время высокую нагрузку на грудную клетку от ремней безопасности, а также высокий уровень угрозы для левой ноги водителя из-за педали сцепления.